Скандал в 80 бригаде – с экскомбригом общался Сырский

https://racurs.ua/n197856-skandal-v-80-brigade-s-ekskombrigom-obschalsya-syrskiy.html

Ракурс

Днями командування десантно-штурмових військ ЗСУ заявило, що командира 80-ї бригади Еміля Ішкулова, проти звільнення якого виступили бійці, переведуть на вищу посаду.

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Сам Ішкулов в коментарі виданню «Главком» заявив, що ця інформація — неправда.

Ну, як підвищення?.. Зараз на посаду командира бригади прийшов мій заступник. Натомість я іду на його посаду — заступника начальника розвідки, — сказав екскомандир.

За його словами, вище керівництво ставило підрозділам нереалістичні завдання, що викликало в бригаді невдоволення. Через деякий час керівництво ДШВ сказало Ішкулову: «тобі, напевно, треба відпочити».

Я вже спілкувався повторно з головнокомандувачем. На посаду командира бригади мене не повернуть. Мене вже зняли, прийшов мій наступник, він прийняв посаду і вже виконує обов’язки. Позитивний момент бачу в тому, що головнокомандувач почув, зв’язався зі мною, ми з ним розмовляли. Але все одно до спільного знаменника не прийшли, — додав він.

Раніше «Ракурс» писав, що командира 80 десантно-штурмової бригади Еміля Ішкулова звільнили за суперечку з командуванням. Той був проти, аби бійців, що перебували на відновленні, відправляли на певний напрямок.