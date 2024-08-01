Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде. Фото: Reuters

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Ракурс

Україна здобула другу медаль на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

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Срібним призером Ігор у Парижі став Сергій Куліш. Він здобув «срібло» у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Українець став другим у стрільбі з трьох позицій на дистанції 50 метрів. Це друга медаль у кар'єрі Куліша на Олімпіаді. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України у Telegram.

Український спортсмен заробив 461,3 бала. Першість у цій дисципліні завоював представник Китаю, а бронзу — спортсмен з Індії.

Таким чином, Куліш заробив другу медаль для України на цій Олімпіаді. Першу нагороду виборола фехтувальниця Ольга Харлан, яка завоювала бронзову медаль.

Нагадаємо, 29 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід здобула першу перемогу на літніх Олімпійських іграх-2024 лише за 5 секунд. Згодом Білодід припинила участь у змаганнях, бо поступилася своїй суперниці через дискваліфікацію.