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Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде. Фото: Reuters

Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде в Париже (ФОТО)

1 авг 2024, 11:51
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Україна здобула другу медаль на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.


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Срібним призером Ігор у Парижі став Сергій Куліш. Він здобув «срібло» у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Українець став другим у стрільбі з трьох позицій на дистанції 50 метрів. Це друга медаль у кар'єрі Куліша на Олімпіаді. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України у Telegram.

Український спортсмен заробив 461,3 бала. Першість у цій дисципліні завоював представник Китаю, а бронзу — спортсмен з Індії.

Таким чином, Куліш заробив другу медаль для України на цій Олімпіаді. Першу нагороду виборола фехтувальниця Ольга Харлан, яка завоювала бронзову медаль.

Україна здобула другу медаль на Олімпіаді. Фото: НОК

Нагадаємо, 29 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід здобула першу перемогу на літніх Олімпійських іграх-2024 лише за 5 секунд. Згодом Білодід припинила участь у змаганнях, бо поступилася своїй суперниці через дискваліфікацію.

Источник: Ракурс


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