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Ракурс
Білодід за п'ять секунд виграла дебютну сутичку на Олімпіаді

Білодід за п’ять секунд виграла дебютну сутичку на Олімпіаді (ВІДЕО)

29 лип 2024, 12:37
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Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід здобула першу перемогу на літніх Олімпійських іграх-2024 лише за 5 секунд.


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Українка виконала прийом на оцінку іппон і виграла першу сутичку. Її перша суперниця — представниця Кірибаті Нера Тібва. Про це йдеться у трансляції «Суспільного» з Парижу.

Білодід пройшла в 1/8 фіналу на Олімпіаді. Сутичка тривала лише 5,6 секунди.

23-річна Дар’я Білодід — бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, триразова чемпіонка Європи та дворазова чемпіонка світу.

У жовтні 2018 року 17-річна українська дзюдоїстка здобула золоту медаль на чемпіонаті світу, ставши наймолодшою чемпіонкою серед дорослих. Згодом Білодід визнали найкращою дзюдоїсткою світу у 2019 та 2020 роках.

На Олімпіаді-2020 у Токіо бронза Дар’ї Білодід стала першою медаллю для України.

Джерело: Ракурс


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