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Мощные взрывы прогремели в оккупированном Крыму. Фото:
Мощные взрывы прогремели в оккупированном Крыму (ФОТО)https://racurs.ua/n197891-moschnye-vzryvy-progremeli-v-okkupirovannom-krymu-foto.htmlРакурс
Повітряна тривога була оголошена в тимчасово окупованому Криму в ніч на 2 серпня.
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Окупаційна влада оголошувала про загрозу балістики для півострова. Вибухи було чутно в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі. Крім того, упродовж всієї ночі в Криму зберігалася загроза атаки БпЛА. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».
Заявлялося, що було атаковано судноремонтний завод Чорноморського флоту російської федерації.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram заявив про «збиття понад чотирьох» повітряних цілей. Окупант поінформував, що уламки ракет і дронів впали у чотирьох місцях.
Фугасна частина збитої ракети пробила дах і застрягла на технічному поверсі дев’ятиповерхового будинку на проспекті Генерала Острякова в Севастополі. Ще уламки знайшли на дорозі поруч із будинком.
Нагадаємо, 31 травня в окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Українські пабліки інформували про нібито влучання по базах окупантів у Пролетарському районі Донецька. Російська протиповітряна оборона працювала над Донецьком та Макіївкою.
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