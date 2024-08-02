Мощные взрывы прогремели в оккупированном Крыму. Фото:

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Повітряна тривога була оголошена в тимчасово окупованому Криму в ніч на 2 серпня.

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Окупаційна влада оголошувала про загрозу балістики для півострова. Вибухи було чутно в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі. Крім того, упродовж всієї ночі в Криму зберігалася загроза атаки БпЛА. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Заявлялося, що було атаковано судноремонтний завод Чорноморського флоту російської федерації.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram заявив про «збиття понад чотирьох» повітряних цілей. Окупант поінформував, що уламки ракет і дронів впали у чотирьох місцях.

Фугасна частина збитої ракети пробила дах і застрягла на технічному поверсі дев’ятиповерхового будинку на проспекті Генерала Острякова в Севастополі. Ще уламки знайшли на дорозі поруч із будинком.

Нагадаємо, 31 травня в окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Українські пабліки інформували про нібито влучання по базах окупантів у Пролетарському районі Донецька. Російська протиповітряна оборона працювала над Донецьком та Макіївкою.