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Ракурс
Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку — пишуть про влучання по росіянах (ФОТО)

31 лип 2024, 13:51
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Окупований Донецьк у середу, 31 травня, здригався від вибухів.


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Вибухи прогриміли сьогодні вранці. У місті помітили дим, а в мережі повідомляли про пожежу. Також у соцмережах писали про роботу протиповітряної оборони окупантів над Донецьком та Макіївкою. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Українські пабліки інформували про нібито влучання по базах окупантів у Пролетарському районі Донецька. Саме на цій території помітили стовп чорного диму.

Також у мережі з’явилася інформація, що в Пролетарському районі нібито було влучання у російський військовий вертоліт Мі-8. За неофіційними даними, уламки від гелікоптера падали за декілька кілометрів від вибуху. Пишуть, що начебто по вертольоту відпрацювала російська ППО.

Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 11 травня в тимчасово окупованому Донецьку стався приліт по ресторану, де російські бойовики святкували 10 років проголошення так званої Донецької народної республіки.

Джерело: Ракурс


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