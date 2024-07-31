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Взрывы прогремели в оккупированном Донецке. Фото: соцсети
Взрывы прогремели в оккупированном Донецке — пишут о попадании по россиянам (ФОТО)https://racurs.ua/n197840-vzryvy-progremeli-v-okkupirovannom-donecke-pishut-o-popadanii-po-rossiyanam-foto.htmlРакурс
Окупований Донецьк у середу, 31 травня, здригався від вибухів.
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Вибухи прогриміли сьогодні вранці. У місті помітили дим, а в мережі повідомляли про пожежу. Також у соцмережах писали про роботу протиповітряної оборони окупантів над Донецьком та Макіївкою. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Українські пабліки інформували про нібито влучання по базах окупантів у Пролетарському районі Донецька. Саме на цій території помітили стовп чорного диму.
Також у мережі з’явилася інформація, що в Пролетарському районі нібито було влучання у російський військовий вертоліт Мі-8. За неофіційними даними, уламки від гелікоптера падали за декілька кілометрів від вибуху. Пишуть, що начебто по вертольоту відпрацювала російська ППО.
Нагадаємо, 11 травня в тимчасово окупованому Донецьку стався приліт по ресторану, де російські бойовики святкували 10 років проголошення так званої Донецької народної республіки.
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