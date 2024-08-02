Украинский бронеавтомобиль «Джура». Фото: МОУ

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Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах легкий бронеавтомобіль «Джура».

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Ця машина, створена на шасі Toyota Land Cruiser 70, отримала спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує рівень балістичного захисту особового складу від вогню зі стрілецької зброї. Також передбачена опція встановлення кулемета на турелі. Про це 2 серпня Міноборони повідомило у Facebook.

Зазначаються, що «Джура» — це компактна машина, яка має відносно невелику масу та посилену підвіску, що полегшує його прохідність. Запас ходу бронеавтівки становить понад 650 км.

Розробники ББМ стверджують, що залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення. Ця машина призначена для розвідки та патрулювання, для виконання завдань логістики, проведення евакуації поранених тощо.

Нагадаємо, в липні Міністерство оборони Данії заявило, що перші 18 українських самохідних артилерійських установок 2С22 «Богдана», виробництво яких профінансує данський уряд, надійдуть озброєння ЗСУ вже найближчими місяцями.