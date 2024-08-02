Улица Фарион появится в Ивано-Франковске

Ирина Фарион, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n197915-ulica-farion-poyavitsya-v-ivano-frankovske.html

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В Івано-Франківську вулицю Гвардійську перейменують на честь мовознавиці та політика Ірини Фаріон, нещодавно вбитої у Львові.

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Відповідне рішення ухвалили депутати міськради в межах присвяченій пам’яті Фаріон Програми українізації в Івано-Франківській міській територіальній громаді, повідомляє видання «Суспільне».

Буде змінена назва вулиці в пам’ять Ірини Фаріон. Також ми пропонуємо проводити книжкові ярмарки з місцевими письменниками та поетами, таким чином популяризуючи українське слово, — зазначила, виступаючи з доповіддю, заступниця директора департаменту освіти та науки міськради Ольга Шендрик.

Закликаємо всіх, хто може, особливо магазини чи будь-яких приватників, спілкуватися винятково українською мовою при наданні послуг і закликати до цього всіх жителів Івано-Франківська, — додала вона.

«Програму українізації пам’яті Ірини Фаріон в Івано-Франківській міській територіальній громаді» підтримав 31 депутат.

Джерело: «Суспільне»