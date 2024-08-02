Вулиця Фаріон з’явиться в Івано-Франківську

Вулиця Фаріон з’явиться в Івано-Франківськуhttps://racurs.ua/ua/n197915-vulycya-farion-z-yavytsya-v-ivano-frankivsku.htmlРакурс
В Івано-Франківську вулицю Гвардійську перейменують на честь мовознавиці та політика Ірини Фаріон, нещодавно вбитої у Львові.
Відповідне рішення ухвалили депутати міськради в межах присвяченій пам’яті Фаріон Програми українізації в Івано-Франківській міській територіальній громаді, повідомляє видання «Суспільне».
Буде змінена назва вулиці в пам’ять Ірини Фаріон. Також ми пропонуємо проводити книжкові ярмарки з місцевими письменниками та поетами, таким чином популяризуючи українське слово, — зазначила, виступаючи з доповіддю, заступниця директора департаменту освіти та науки міськради Ольга Шендрик.
Закликаємо всіх, хто може, особливо магазини чи будь-яких приватників, спілкуватися винятково українською мовою при наданні послуг і закликати до цього всіх жителів Івано-Франківська, — додала вона.
«Програму українізації пам’яті Ірини Фаріон в Івано-Франківській міській територіальній громаді» підтримав 31 депутат.
Джерело: «Суспільне»