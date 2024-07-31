Підозрюваному у вбивстві Фаріон надали охорону

https://racurs.ua/ua/n197848-pidozruvanomu-u-vbyvstvi-farion-nadaly-ohoronu.html

Ракурс

18-річному хлопцю, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, надали охорону.

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Про це повідомив його адвокат Ігор Сулима.

За його словами, це сталось після суду, на якому донька Фаріон побажала хлопцю «здохнути у тюрмі» і додала, що зробить все для цього.

Адвокат вважає, що за ці слова доньку Фаріон можна притягнути до відповідальності.

Я не буду розповідати, де його тримають, але його тримають в нормальних умовах. Він не скаржиться. Нормальні умови, нормальне перебування в межах того, як воно може бути, — сказав адвокат.

Крім того, адвокат В’ячеслава Зінченка подав апеляцію на запобіжний захід.

Галицький райсуд Львова 26 липня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня.

30 липня у соцмережах поширювали інформацію про те, що до справи залучені й інші адвокати.

Адвокат Сулима спростував це, заявивши що: «На триманні під вартою без права застави наполягали прокурори під час засідання».

Минулого тижня мати 18-річного підозрюваного з Дніпра розповіла журналістам, що «син не мав мотивів вбивати, а до Львова їздив навчатися та відпочивати».