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Российские захватчики совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине
24 из 29 «шахедов» сбили силы ПВО Украины в ночь на 3 августа (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n197924-24-iz-29-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-3-avgusta-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 серпня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Ворог здійснив атаку:
- двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини;
- двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 29 ударними БПЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда (тимчасово окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф) та Курськ (рф).
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.
В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей, — зазначив Олещук.
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