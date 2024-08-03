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Ракурс
Российские захватчики совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине

24 из 29 «шахедов» сбили силы ПВО Украины в ночь на 3 августа (ИНФОГРАФИКА)

3 авг 2024, 09:57
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 серпня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог здійснив атаку:

  • двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини;
  • двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 29 ударними БПЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда (тимчасово окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф) та Курськ (рф).

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей, — зазначив Олещук.

Источник: Ракурс


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