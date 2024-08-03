Российские захватчики совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине

https://racurs.ua/n197924-24-iz-29-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-3-avgusta-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 серпня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог здійснив атаку:

двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини;

двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

29 ударними БПЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда (тимчасово окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф) та Курськ (рф).

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.