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Ракурс
Російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні

24 з 29 «шахедів» збили сили ППО України в ніч на 3 серпня (ІНФОГРАФІКА)

3 сер 2024, 09:57
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 серпня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог здійснив атаку:

  • двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини;
  • двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 29 ударними БПЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда (тимчасово окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф) та Курськ (рф).

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей, — зазначив Олещук.

Джерело: Ракурс


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