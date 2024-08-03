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Російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні
24 з 29 «шахедів» збили сили ППО України в ніч на 3 серпня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197924-24-z-29-shahediv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-3-serpnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 серпня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Ворог здійснив атаку:
- двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини;
- двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 29 ударними БПЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда (тимчасово окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф) та Курськ (рф).
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.
В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей, — зазначив Олещук.
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