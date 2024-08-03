В россии не поехавшую в Париж спортсменку объявили двухкратной победительницей Олимпиады

Российскую спортсменку Евгению Чикунову объявили «двухкратной победительницей чемпионок Олимпиады», фото: «Москва 24»

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У росії місцеву плавчиню Євгенію Чикунову офіційно оголошуватимуть на змаганнях «дворазовою переможницею чемпіонок Олімпійських ігор 2024 року».

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Про це заявили у Всеросійській федерації плавання, повідомляє видання «МатчТВ».

Таке рішення там мотивують тим, що під час фіналу змагань Кубка росії у червні Чикунова показала результат кращий, ніж переможниці фінального запливу Олімпіади у Парижі 1 серпня Тетяна Сміт (ПАР) та Кейт Дуглас (США), на дистанціях 100 та 200 м брасом.

Зазначається, що Чикунову вже оголошували «переможницею» на Кубку Балтійського моря, який завершився 2 серпня у Калінінграді.

Чикунова раніше відмовилася від участі в Олімпійських іграх у Парижі, попри те, що виконала умови відбору на двох дистанціях, мотивуючи це тим, що вважає умови допуску російських спортсменів неприйнятними.

У грудні 2023 року голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що організація допустить російських та білоруських спортсменів, які успішно пройшли відбір, до літніх Ігор-2024 в індивідуальному нейтральному статусі. Атлети зможуть виступати у Парижі без прапора, гімну та інших національних символів.

Джерело: «МатчТВ»