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Восьмерых детей удалось вывезти с оккупированной территории. Фото:

Восьмерых детей удалось вывезти с оккупированной территории Херсонской области

3 авг 2024, 15:49
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Україна змогла повернути ще вісьмох дітей з тимчасово окупованої території Херсонської області.


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П’ятеро дівчат та троє хлопців віком від шести до 17 років вже перебувають у безпеці разом зі своїми батьками. Діти отримують необхідну медичну і психологічну допомогу. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Дітей зустріли на рідній землі, усі жахіття для них вже позаду, — йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули 162 дитини з Херсонщини.

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву заявили, що російські загарбники активно готують мобілізаційний ресурс для своєї терористичної армії, для чого проводять військові навчання для старшокласників з тимчасово окупованих територій України.

Источник: Ракурс


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