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Восьмерых детей удалось вывезти с оккупированной территории. Фото:
Восьмерых детей удалось вывезти с оккупированной территории Херсонской областиhttps://racurs.ua/n197936-vosmeryh-detey-udalos-vyvezti-s-okkupirovannoy-territorii-hersonskoy-oblasti.htmlРакурс
Україна змогла повернути ще вісьмох дітей з тимчасово окупованої території Херсонської області.
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П’ятеро дівчат та троє хлопців віком від шести до 17 років вже перебувають у безпеці разом зі своїми батьками. Діти отримують необхідну медичну і психологічну допомогу. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.
Дітей зустріли на рідній землі, усі жахіття для них вже позаду, — йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули 162 дитини з Херсонщини.
Нагадаємо, в Центрі національного спротиву заявили, що російські загарбники активно готують мобілізаційний ресурс для своєї терористичної армії, для чого проводять військові навчання для старшокласників з тимчасово окупованих територій України.
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