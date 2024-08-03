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Ракурс
Легионеры ГУР уничтожили укрепления россиян на границе. Фото:

Легионеры ГУР уничтожили укрепления россиян на границе с Сумщиной (ВИДЕО)

3 авг 2024, 16:19
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Українські розвідники продовжують перетворювати російських окупантів на «вантаж 200».


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Легіонери Головного управління розвідки України завдали ударів по схованках та укріпленнях Збройних сил росії, які розташовувалися на кордоні з Сумською областю. Відпрацювали оператори БпЛА тактичної групи «Афіна». Про це ГУР Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Зазначається, що українські FPV-дрони влучали в схованки російських окупантів, їхні укріплення та військову інфраструктуру.

Нагадаємо, в ніч на 3 серпня українські військові завдали удару по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області росії. У Генштабі ЗСУ заявили про влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Ще уточнюється інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога.

Источник: Ракурс


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