Легіонери ГУР знищили схованки росіян на кордоні. Фото:

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Українські розвідники продовжують перетворювати російських окупантів на «вантаж 200».

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Легіонери Головного управління розвідки України завдали ударів по схованках та укріпленнях Збройних сил росії, які розташовувалися на кордоні з Сумською областю. Відпрацювали оператори БпЛА тактичної групи «Афіна». Про це ГУР Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Зазначається, що українські FPV-дрони влучали в схованки російських окупантів, їхні укріплення та військову інфраструктуру.

Нагадаємо, в ніч на 3 серпня українські військові завдали удару по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області росії. У Генштабі ЗСУ заявили про влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Ще уточнюється інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога.