Киев опасается, что США и рф после обмена заключенными тайно договорятся о мире в Украине. Фото:

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Після таємного обміну в’язнями між США та рф, в Києві побоюються, що обидві країни можуть таємно домовлятися про мир в Україні.

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У п’ятницю, 2 серпня, українські посадовці наполягали на тому, що вони вимагатимуть від американського президента Джо Байдена дотримання його часто повторюваної обіцянки «нічого про Україну і без України». Про це повідомило видання The Washington Post.

Як розповів журналістам радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, зараз Україна «занадто незалежна», щоб її обходили стороною під час будь-яких потенційних переговорів.

WP пише, що у Банкової є вагомі підстави для занепокоєння з приводу того, що Україну можуть змусити піти на компроміси. У статті йдеться, що 10 років тому, після вторгнення росії на Донбас, президент Франції Франсуа Олланд та канцлер Німеччини Ангела Меркель, підштовхнули тодішнього президента України Петра Порошенка підписати мінські домовленості на вкрай невигідних для себе умовах.

Тоді росія розглядалася як гарант угоди, а не як сторона конфлікту, бо вважалося, що на сході України триває нібито «громадянська війна».

Нагадаємо, 1 серпня відбувся масштабний обмін ув’язненими між країнами Заходу та росією. ЗМІ заявляли, що цей наймасштабніший обмін між Заходом та рф з часів Другої світової війни. Президент США Джо Байден назвав це подвигом дипломатії.

Джерело: The Washington Post