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Ракурс
Из-за ударов рашистов по Укрзализныце значительно опаздывают семь пассажирских поездов

Из-за ударов рашистов по Укрзализныце значительно опаздывают семь пассажирских поездов

4 авг 2024, 13:02
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Поїзди Укрзалізниці продовжують долати наслідки нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині, наразі маємо низку значних затримок.


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В офіційному повідомленні перевізника йдеться про такі сім поїздів:

  • 21/22 Харків — Львів +10:34 годин;
  • 103/104 Краматорськ — Львів +10:34;
  • ½ Харків — Івано-Франківськ +10:06;
  • 201/202 Харків — Ворохта +10:06;
  • 63/64 Харків — Львів +4:57;
  • 111/112 Ізюм — Львів +4:57;
  • 112/111 Львів — Ізюм +2:25.

Це, в свою чергу означає, що буде вплив і на відправку двох зворотних рейсів сьогодні ввечері:

  • 64/63 Львів — Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;
  • 112/111 Львів — Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.
  • 2/1 Івано-Франківськ — Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;
  • 202/201 Ворохта — Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.

Ушкоджені ділянки інфраструктури залізничники вже відновили. Вони також забезпечили пасажирів безкоштовними обідами під час зупинки у Києві.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня внаслідок обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками.

Источник: Ракурс


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