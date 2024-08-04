Через удари рашистів по Укрзалізниці значно запізнюються сім пасажирських поїздів

https://racurs.ua/ua/n197962-cherez-udary-rashystiv-po-ukrzaliznyci-znachno-zapiznuutsya-sim-pasajyrskyh-poyizdiv.html

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Поїзди Укрзалізниці продовжують долати наслідки нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині, наразі маємо низку значних затримок.

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В офіційному повідомленні перевізника йдеться про такі сім поїздів:

21/22 Харків — Львів +10:34 годин;

103/104 Краматорськ — Львів +10:34;

½ Харків — Івано-Франківськ +10:06;

201/202 Харків — Ворохта +10:06;

63/64 Харків — Львів +4:57;

111/112 Ізюм — Львів +4:57;

112/111 Львів — Ізюм +2:25.

Це, в свою чергу означає, що буде вплив і на відправку двох зворотних рейсів сьогодні ввечері:

64/63 Львів — Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;

112/111 Львів — Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.

2/1 Івано-Франківськ — Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;

202/201 Ворохта — Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.

Ушкоджені ділянки інфраструктури залізничники вже відновили. Вони також забезпечили пасажирів безкоштовними обідами під час зупинки у Києві.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня внаслідок обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками.