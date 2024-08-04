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Ракурс
Возле Волчанска заметили оккупантов-добровольцев из Египта

Возле Волчанска заметили оккупантов-добровольцев из Египта

4 авг 2024, 14:39
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До ведення бойових дій у районі міста Вовчанськ на Харківщині росія залучає громадян Єгипту.


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Про це в неділю повідомляє оперативне-тактичне угруповання «Харків»:

У Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою БпЛА, проводить переміщення особового складу. Відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту, — йдеться в повідомленні.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ 4 серпня повідомив, що на Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська.

Источник: Ракурс


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