Возле Волчанска заметили оккупантов-добровольцев из Египта

https://racurs.ua/n197966-vozle-volchanska-zametili-okkupantov-dobrovolcev-iz-egipta.html

Ракурс

До ведення бойових дій у районі міста Вовчанськ на Харківщині росія залучає громадян Єгипту.

.

Про це в неділю повідомляє оперативне-тактичне угруповання «Харків»:

У Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою БпЛА, проводить переміщення особового складу. Відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту, — йдеться в повідомленні.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ 4 серпня повідомив, що на Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська.