Во время событий в Ковеле 3 августа, скриншот видео

https://racurs.ua/n197968-na-volyni-tolpa-mitingovala-vozle-rayonnogo-tck-v-obltck-zayavili-chto-situaciya-sprovocirovana.html

Ракурс

У Волинській області в місті Ковель вчора, 3 серпня, стався протестний мітинг біля місцевого відділення ТЦК.

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За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент спровокувало затримання на одному з блок-постів та доставлення до ТЦК кількох чоловіків. Повідомлялося, що згодом затриманих відпустили, проте протести, відео з якими якими з’явилися у соцмережах, тривали.

Сьогодні, 4 серпня, у своєму Telegram-каналі прес-служба Волинського обласного ТЦК та СП прокоментувала цю ситуацію.

У ТЦК стверджують, що мала місце «звичайна процедура перевірки військово-облікових даних громадян України».

Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків, їх запрошено до Ковельського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо, — наголошують у ТЦК.

Варто підкреслити, що представники ТЦК та СП не здійснюють затримання громадян України у зв’язку з виявленими адміністративними правопорушеннями, які діють у відношенні громадян України віком від 18 до 60 років та підпадають під мобілізацію. Зазначені заходи (затримання та доставка таких громадян до ТЦК та СП) здійснюються виключно представниками національної поліції, — додали у ТЦК.

У ТЦК стверджують, що обставини події засвідчують, «що конфлікт підтримувався та спрямовувався у «необхідному руслі» російськими спецслужбами через відповідні «інформаційні системи».