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Під час подій у Ковелі 3 серпня, скріншот відео
На Волині натовп мітингував біля районного ТЦК — в облТЦК заявили, що ситуація спровокована ззовніhttps://racurs.ua/ua/n197968-na-volyni-natovp-mitynguvav-bilya-rayonnogo-tck-v-obltcl-zayavyly-scho-sytuaciya-sprovokovana.htmlРакурс
У Волинській області в місті Ковель вчора, 3 серпня, стався протестний мітинг біля місцевого відділення ТЦК.
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За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент спровокувало затримання на одному з блок-постів та доставлення до ТЦК кількох чоловіків. Повідомлялося, що згодом затриманих відпустили, проте протести, відео з якими якими з’явилися у соцмережах, тривали.
Сьогодні, 4 серпня, у своєму Telegram-каналі прес-служба Волинського обласного ТЦК та СП прокоментувала цю ситуацію.
У ТЦК стверджують, що мала місце «звичайна процедура перевірки військово-облікових даних громадян України».
Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків, їх запрошено до Ковельського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо, — наголошують у ТЦК.
Варто підкреслити, що представники ТЦК та СП не здійснюють затримання громадян України у зв’язку з виявленими адміністративними правопорушеннями, які діють у відношенні громадян України віком від 18 до 60 років та підпадають під мобілізацію. Зазначені заходи (затримання та доставка таких громадян до ТЦК та СП) здійснюються виключно представниками національної поліції, — додали у ТЦК.
У ТЦК стверджують, що обставини події засвідчують, «що конфлікт підтримувався та спрямовувався у «необхідному руслі» російськими спецслужбами через відповідні «інформаційні системи».
Ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації, перешкоджанню законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, які матимуть відповідні правові наслідки для тих, хто підбурював громадян до протиправних дій та тих, хто брав у цьому найактивнішу участь, — наголошують у ТЦК.