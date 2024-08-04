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В Украине 5 августа не планируют отключать электроэнергию

В Украине 5 августа отключения не планируются — Укрэнерго

4 авг 2024, 17:59
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В Україні завтра, 5 серпня, відключення електроенергії не плануються.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, 5 СЕРПНЯ, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть, — зазначають у компанії.

Водночас в «Укренерго» закликають використовувати потужні електроприлади у період з 11.00 до 15.00 — час, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

Источник: Ракурс


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