Почетные наименования присвоены пяти подразделениям Воздушных сил

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П’яти бригадам та полкам Повітряних сил ЗСУ з нагоди професійного свята та для відновлення історичних традицій національного війська присвоєно почесні найменування.
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Відповідні укази опубліковані на сайті президента України.
Почесні найменування присвоєно:
- 208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил ЗСУ — почесне найменування «Херсонська»;
- 831-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ — почесне найменування «Миргородська»;
- 14-у зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ — почесне найменування «Уманський»;.
- 101-у окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ — почесне найменування «Вінницький»;
- 57-у окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ — почесне найменування «імені гетьмана Івана Сулими».
Сьогодні — у першу неділю серпня — в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ.
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