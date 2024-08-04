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Ракурс
Низка підрозділів Повітряних сил отримали почесні найменування, скріншот відео

Почесні найменування присвоєно п’яти підрозділам Повітряних сил

4 сер 2024, 19:31
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П’яти бригадам та полкам Повітряних сил ЗСУ з нагоди професійного свята та для відновлення історичних традицій національного війська присвоєно почесні найменування.


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Відповідні укази опубліковані на сайті президента України.

Почесні найменування присвоєно:

  • 208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил ЗСУ — почесне найменування «Херсонська»;
  • 831-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ — почесне найменування «Миргородська»;
  • 14-у зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ — почесне найменування «Уманський»;.
  • 101-у окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ — почесне найменування «Вінницький»;
  • 57-у окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ — почесне найменування «імені гетьмана Івана Сулими».

Сьогодні — у першу неділю серпня — в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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