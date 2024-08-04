F-16 вже в Україні — Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197971-f-16-vje-v-ukrayini-zelenskyy-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 серпня, у День Повітряних сил, підтвердив передачу Україні перших літаків F-16.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на його сторінках соцмережах.
F-16 в Україні. Ми забезпечили це, — зазначив він. — Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави.
Зеленський також висловив подяку всім партнерам, «які справді дієво допомагають із F-16», зокрема першим державам, які акцептували запит України про надання літаків — Данії, Нідерландам та США.
І бажаю нашим Повітряним силам, усім нашим воїнам відчувати гордість українців нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові результати, які наблизять нашу перемогу — наш справедливий мир для України, — наголосив Зеленський.