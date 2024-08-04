Перші десять з можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну 31 липня, — The Economist

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Перші десять з можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну 31 липня.

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Про це написало видання The Economist.

До кінця 2024 року Україна має отримати 20 винищувачів американського виробництва. Решта, обіцяні так званою коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, прибуватимуть партіями протягом 2025 року.

За словами Бена Ходжеса, колишнього командувача американськими силами в Європі, розчарування з приводу того, скільки часу пішло на доставку літаків в Україну, дуже велике.

Однією з причин затримки з наданням достатньої кількості F-16, яка могла б вплинути на ситуацію, він називає «жалюгідну» нестачу навчальних місць для українських пілотів — «політичне рішення адміністрації».

Свою лепту внесли і мовні труднощі. Україна має чудових, загартованих у боях пілотів. Але F-16, навіть ці відносно старі літаки, дуже відрізняються і є більш складними, ніж Міг-29 і Су-27 радянських часів, до яких вони звикли.

Іншим фактором є час, необхідний для створення інфраструктури для їх прийому. Літаки потребують більшого технічного обслуговування, ніж їхні російські аналоги. Бортовим інженерам потрібна така ж підготовка, як і пілотам (хоча деякі західні цивільні підрядники майже напевно вже працюють в Україні). Деякі роботи з ремонту і технічного обслуговування можуть також проводитися в сусідніх країнах НАТО — Польщі та Румунії, що розлютить росію.

Літаки, що прибувають, є пріоритетною ціллю для росіян, каже Ніко Ланге, колишній начальник штабу міністерства оборони Німеччини. Саме тому вони були розгорнуті з великим ступенем секретності, на розосереджених базах з підземними або укріпленими укриттями, разом з приманками. Але така розпорошеність ускладнює логістику: потрібно більше людей і більше запчастин.