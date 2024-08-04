Украине передали самолеты F-16, фото: Владимир Зеленский

https://racurs.ua/n197971-f-16-uje-v-ukraine-zelenskiy-video.html

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 серпня, у День Повітряних сил, підтвердив передачу Україні перших літаків F-16.

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на його сторінках соцмережах.

F-16 в Україні. Ми забезпечили це, — зазначив він. — Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави.

Зеленський також висловив подяку всім партнерам, «які справді дієво допомагають із F-16», зокрема першим державам, які акцептували запит України про надання літаків — Данії, Нідерландам та США.