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В центр Харькова россияне попали "Искандером"
В центр Харькова россияне попали «Искандером» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198030-v-centr-harkova-rossiyane-popali-iskanderom-video.htmlРакурс
У Харкові внаслідок удару балістичною ракетою «Іскандер» уранці 6 серпня постраждали щонайменше п’ять людей.
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Московити пошкодили десятки будинків, поліклініку, автомобілі, іншу цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Він також опублікував фото та відео з центру міста.
Двох жінок шпиталізували до хірургічного відділення, ще троє постраждалих лікуватимуться амбулаторно.
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