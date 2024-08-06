В центр Харькова россияне попали "Искандером"

https://racurs.ua/n198030-v-centr-harkova-rossiyane-popali-iskanderom-video.html

Ракурс

У Харкові внаслідок удару балістичною ракетою «Іскандер» уранці 6 серпня постраждали щонайменше п’ять людей.

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Московити пошкодили десятки будинків, поліклініку, автомобілі, іншу цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він також опублікував фото та відео з центру міста.

Двох жінок шпиталізували до хірургічного відділення, ще троє постраждалих лікуватимуться амбулаторно.