Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В центр Харькова россияне попали "Искандером"

В центр Харькова россияне попали «Искандером» (ВИДЕО)

6 авг 2024, 13:10
999

У Харкові внаслідок удару балістичною ракетою «Іскандер» уранці 6 серпня постраждали щонайменше п’ять людей.


.

Московити пошкодили десятки будинків, поліклініку, автомобілі, іншу цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він також опублікував фото та відео з центру міста.

Двох жінок шпиталізували до хірургічного відділення, ще троє постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров