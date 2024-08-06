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Ракурс
У центр Харкова росіяни влучили "Іскандером"

У центр Харкова росіяни влучили «Іскандером» (ВІДЕО)

6 сер 2024, 13:10
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У Харкові внаслідок удару балістичною ракетою «Іскандер» уранці 6 серпня постраждали щонайменше п’ять людей.


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Московити пошкодили десятки будинків, поліклініку, автомобілі, іншу цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він також опублікував фото та відео з центру міста.

Двох жінок шпиталізували до хірургічного відділення, ще троє постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

Джерело: Ракурс


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