Россияне "командировали" иностранца жечь военные авто в Виннице

https://racurs.ua/n198033-rossiyane-komandirovali-inostranca-jech-voennye-avto-v-vinnice.html

Ракурс

СБУ і поліція затримали у Вінниці іноземця, який за завданням ФСБ готував серію підпалів авто Сил оборони.

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Для виконання завдання російська спецслужба «відрядила» в Україну свого агента із сусідньої країни.

Найбільше агресора цікавили службові автомобілі ЗСУ, які були залучені на фронті, а зараз проходять техобслуговування у Вінниці.

Щоб їх знайти, фігурант вночі приїхав на СТО. Там саме стояв позашляховик українських захисників, повідомили 6 серпня у СБУ.

Спочатку зловмисник сфотографував потенційну ціль, щоб погодити її зі своїм російським куратором.

Потім за інструкцією ФСБ придбав дві каністри з бензином та у визначений час підпалив авто, знімаючи цей процес на телефон.

Надалі він мав продовжити серію підпалів на території міста, але був затриманий по «гарячих слідах». Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.