Росіяни "відрядили" іноземця палити військові авто у Вінниці

https://racurs.ua/ua/n198033-rosiyany-vidryadyly-inozemcya-palyty-viyskovi-avto-u-vinnyci.html

Ракурс

СБУ і поліція затримали у Вінниці іноземця, який за завданням ФСБ готував серію підпалів авто Сил оборони.

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Для виконання завдання російська спецслужба «відрядила» в Україну свого агента із сусідньої країни.

Найбільше агресора цікавили службові автомобілі ЗСУ, які були залучені на фронті, а зараз проходять техобслуговування у Вінниці.

Щоб їх знайти, фігурант вночі приїхав на СТО. Там саме стояв позашляховик українських захисників.

Спочатку зловмисник сфотографував потенційну ціль, щоб погодити її зі своїм російським куратором.

Потім за інструкцією ФСБ придбав дві каністри з бензином та у визначений час підпалив авто, знімаючи цей процес на телефон.

Надалі він мав продовжити серію підпалів на території міста, але був затриманий по «гарячих слідах». Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.