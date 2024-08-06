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Ракурс
За неделю прилетело 118 КАБов – 32 бригада показала руины Торецка

За неделю прилетело 118 КАБов — 32 бригада показала руины Торецка (ФОТО)

6 авг 2024, 14:33
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У передмістях Торецька точаться бої. За останній тиждень на місто прилетіло 118 КАБів.


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Про це розповіли у 32 бригаді, яка обороняє Торецьк. Окупанти руйнують багатоповерхівки, залишають в асфальтному покритті метрові вирви. Більшість тих, хто живе у багатоповерхівках, перебралися у підвали.

Пресслужба бригади опублікувала фото з прифронтового міста на Донбасі.

До охоплених пожежею будинків важко наблизитися. Враження, що стоїш біля велетенської доменної печі. Чути, як в помешканнях вибухають газові балони, — пишуть у Фейсбук 32 бригади.

Загони Державної служби з надзвичайних ситуацій із сусідньої Костянтинівки не можуть дістатися до Торецька, бо дороги прострілюються російською артилерією, дуже активні ворожі дрони-камікадзе. За минулий тиждень по місту вдарило 1402 FPV росіян.

Источник: Ракурс


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