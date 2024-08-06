За тиждень прилетіло 118 КАБів - 32 бригада показала руїни Торецька

https://racurs.ua/ua/n198034-za-tyjden-pryletilo-118-kabiv-32-brygada-pokazala-ruyiny-torecka-foto.html

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У передмістях Торецька точаться бої. За останній тиждень на місто прилетіло 118 КАБів.

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Про це розповіли у 32 бригаді, яка обороняє Торецьк. Окупанти руйнують багатоповерхівки, залишають в асфальтному покритті метрові вирви. Більшість тих, хто живе у багатоповерхівках, перебралися у підвали.

Пресслужба бригади опублікувала фото з прифронтового міста на Донбасі.

До охоплених пожежею будинків важко наблизитися. Враження, що стоїш біля велетенської доменної печі. Чути, як в помешканнях вибухають газові балони, — пишуть у Фейсбук 32 бригади.

Загони Державної служби з надзвичайних ситуацій із сусідньої Костянтинівки не можуть дістатися до Торецька, бо дороги прострілюються російською артилерією, дуже активні ворожі дрони-камікадзе. За минулий тиждень по місту вдарило 1402 FPV росіян.