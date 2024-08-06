В Сумской области закрыли единственный пункт пропуска на границе с рф, которым украинцы возвращались из оккупации

https://racurs.ua/n198036-v-sumskoy-oblasti-zakryli-edinstvennyy-punkt-propuska-na-granice-s-rf-kotorym-ukraincy.html

Ракурс

На Сумщині 6 серпня припинив роботу єдиний пункт пропуску «Колотилівка-Покровка» на кордоні з росією. Цим коридором люди з окупації поверталися на підконтрольні Україні території.

.

Про це закриття пункту «Суспільному» повідомила волонтерка Катерина Арісой. Причини й терміни закриття наразі невідомі.

Як раніше писали ЗМІ та російські ТГ-канали, сьогодні на територію Курської області рф із Сумщини нібито зайшли підрозділи Сил оборони. Також про це звітує ФСБ, запевняючи, що «вжито заходів із відбиття збройної агресії».

Росіяни атакували область КАБами, місцеві жителі чули декілька вибухів.