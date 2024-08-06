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В Украине не 7 августа не будут отключать электроэнергию

Отключений электроэнергии 7 августа не ожидается — Укрэнерго

6 авг 2024, 17:59
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В Україні завтра, 7 серпня, не очікуються відключення електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, 7 серпня, відключення застосовуватись не будуть, — зазначають у компанії.

Водночас «Укренерго» закликає, за можливості, використовувати потужні електроприлади у період з 11.00 до 15.00 — час, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

Источник: Ракурс


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