В Україні не 7 серпня не відключатимуть електроенергію, фото:

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В Україні завтра, 7 серпня, не очікуються відключення електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, 7 серпня, відключення застосовуватись не будуть, — зазначають у компанії.

Водночас «Укренерго» закликає, за можливості, використовувати потужні електроприлади у період з 11.00 до 15.00 — час, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.