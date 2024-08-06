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Ракурс
Вероятно, уничтоженный российский вертолет, фото: социальные сети

Вертолет, ракету и два беспилотника уничтожили в небе на Сумщине

6 авг 2024, 20:58
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У небі на Сумщиною сьогодні, 6 серпня, підрозділами Сил оборони України було знищено ворожу балістичну ракету, дів безпілотники та один гелікоптер.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Сумська ОВА.

У соцмережах сьогодні з’явилися фото, ймовірно, збитого російського вертольота у прикордонній з Сумщиною Курській області рф.

Источник: Ракурс


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