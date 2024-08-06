Вертолет, ракету и два беспилотника уничтожили в небе на Сумщине

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Вероятно, уничтоженный российский вертолет, фото: социальные сети
Вертолет, ракету и два беспилотника уничтожили в небе на Сумщинеhttps://racurs.ua/n198048-vertolet-raketu-i-dva-bespilotnika-unichtojili-v-nebe-na-sumschine.htmlРакурс
У небі на Сумщиною сьогодні, 6 серпня, підрозділами Сил оборони України було знищено ворожу балістичну ракету, дів безпілотники та один гелікоптер.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Сумська ОВА.
У соцмережах сьогодні з’явилися фото, ймовірно, збитого російського вертольота у прикордонній з Сумщиною Курській області рф.
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