Вертоліт, ракету та два безпілотники знищили у небі на Сумщиною

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Ймовірно, знищений російський вертоліт, фото: соціальні мережі
Вертоліт, ракету та два безпілотники знищили у небі на Сумщиноюhttps://racurs.ua/ua/n198048-vertolit-raketu-ta-dva-bezpilotnyky-znyschyly-u-nebi-na-sumschynou.htmlРакурс
У небі на Сумщиною сьогодні, 6 серпня, підрозділами Сил оборони України було знищено ворожу балістичну ракету, дів безпілотники та один гелікоптер.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Сумська ОВА.
У соцмережах сьогодні з’явилися фото, ймовірно, збитого російського вертольота у прикордонній з Сумщиною Курській області рф.