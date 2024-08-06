Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ймовірно, знищений російський вертоліт, фото: соціальні мережі

Вертоліт, ракету та два безпілотники знищили у небі на Сумщиною

6 сер 2024, 20:58
999

У небі на Сумщиною сьогодні, 6 серпня, підрозділами Сил оборони України було знищено ворожу балістичну ракету, дів безпілотники та один гелікоптер.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Сумська ОВА.

У соцмережах сьогодні з’явилися фото, ймовірно, збитого російського вертольота у прикордонній з Сумщиною Курській області рф.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів