В НАТО показали, как украинские пилоты проходили подготовку на истребителях F-16

https://racurs.ua/n198060-v-nato-pokazali-kak-ukrainskie-piloty-prohodili-podgotovku-na-istrebitelyah-f-16-video.html

Ракурс

У НАТО показали, як українські пілоти проходили підготовку на винищувачах F-16.

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Винищувачі F-16 прибули в Україну. Згадайте, як данські інструктори навчали українських пілотів, техніків та наземний персонал пілотуванню та обслуговуванню винищувачів, — сказано у підписі до відео.

Один з українських пілотів зазначив, що літати на F-16 було дуже цікаво. Однак він вважає, що радянські літаки МіГ, які Україна має у своєму авіапарку, також не можна вважати дуже нудними. Військовий додав, що F-16 має легке управління та плавно рухається.

Винищувачі F-16 можуть виконувати будь-яку місію за наявності потрібного озброєння на них, але повної інформації щодо нього поки немає, тому й повну оцінку їх можливостей дати неможливо, — експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБ Анатолій Храпчинський.

Літаки можуть виконувати будь-які завдання, які будуть залежати від поставлених задач Повітряних сил — як захист повітряного простору, відбиття ворожих нальотів на прикордонні, роботу по ворожій ППО, яка знаходиться на ТОТ. Експерт зазначив, що тієї кількості літаків, які отримала Україна — цілком достатньо для виконання важливих завдань.