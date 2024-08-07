Буданов оценил, сколько еще будет продолжаться наступление россии

https://racurs.ua/n198064-budanov-ocenil-skolko-esche-budet-prodoljatsya-nastuplenie-rossii.html

Ракурс

Кирило Буданов, керівник ГУР, оцінив, скільки ще триватиме наступ росії.

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Він вважає, що за півтора-два місяці основний напір армії рф має завершитися, бо й так наступ затягнувся, а практика 10-річної війни показує, що наступальний потенціал будь-яка сторона понад два місяці не витягує.

Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємося. Тому все залежить більше від нас самих — які будуть наші дії. Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде 4−5 місяців, і все знову повториться, чи будемо діяти на випередження, — цитує Буданова Forbes.

Під час виступу на закритій зустрічі перед випускниками KSE Буданов також сказав, що Україна знала про підготовку заколоту ПВК «Вагнера» ще за пів року. Втім, сьогодні ж, пориви до цього сценарію в росії не спостерігаються:

Якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці. Є гарний лідер, він знаходиться у нас, але набуває спроможності. Тоді можна про щось говорити. Само собою нічого ніколи не відбувається, бунт вагнерівців готувався дуже заздалегідь.