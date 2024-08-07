В Украине 8 августа не планируют отключать электроэнергию

https://racurs.ua/n198075-otklucheniy-elektroenergii-8-avgusta-ne-ojidaetsya-ukrenergo.html

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В Україні на завтра, 8 серпня, не прогнозуються відключення електроенергії.

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Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Завтра, 8 СЕРПНЯ, відключення застосовуватись не будуть, — вказано в повідомленні.

Водночас в «Укренерго» закликають українців, за можливості, користуватися потужними електроприладами у період з 11.00 до 15.00 — час, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.