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Ракурс
В Україні 8 серпня не планують відключати електроенергію

Відключень електроенергії 8 серпня не очікується — Укренерго

7 сер 2024, 17:51
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В Україні на завтра, 8 серпня, не прогнозуються відключення електроенергії.


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Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Завтра, 8 СЕРПНЯ, відключення застосовуватись не будуть, — вказано в повідомленні.

Водночас в «Укренерго» закликають українців, за можливості, користуватися потужними електроприладами у період з 11.00 до 15.00 — час, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

Джерело: Ракурс


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