Рашисты за день атаковали девять общин Сумщины

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Російські загарбники сьогодні, 7 серпня, здійснили протягом дня загалом 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
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Всього зафіксовано 61 вибух. Про це повідомила прес-служба Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали:
- Сумська громада — ворог завдав авіаудару КАБ (два вибухи);
- Середино-Будська громада — три міни скинули росіяни на територію громади. Були також артобстріли (вісім вибухів), удар FPV-дроном (один вибух);
- Краснопільська громада — відбулися атаки FPV-дронів (чотири вибухи), обстріли з мінометів (шість вибухів) та гранатометів (п'ять вибухів);
- Новослобідська громада — завдано авіаудар КАБ (два вибухи);
- Есманьська громада — ворог бив з мінометів (чотири вибухи);
- Юнаківська громада — здійснено авіаудари КАБ (12 вибухів), удар FPV-дрона (один вибух);
- Хотінська громада — зафіксовано авіаудари КАБ (дев'ять вибухів);
- Ворожбянська громада — росіяни вдарили з артилерії (два вибухи);
- Стецьківська громада — завдано авіаудар КАБ (два вибухи).
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