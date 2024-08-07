Рашисты за день атаковали девять общин Сумщины

Россияне продолжают атаковать Сумщину

https://racurs.ua/n198085-rashisty-za-den-atakovali-devyat-obschin-sumschiny.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 серпня, здійснили протягом дня загалом 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Всього зафіксовано 61 вибух. Про це повідомила прес-служба Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали: