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На тимчасово окупованих територіях Луганщини набирає обертів інформаційна кампанія росіян щодо наслідків, які відчують місцеві жителі при відмові від паспорта рф.
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Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Зокрема, загарбники погрожують місцевим жителям, що з 1 січня 2025 року:
- позбавлять їх можливості отримувати визначені законодавством соціальні виплати, повністю закриють доступ до безоплатного медичного обслуговування;
- максимально ускладнять процес працевлаштування та збільшать ставку оподаткування;
- вважатимуть особами, які зобов’язані перебувати на території рф відповідно до вимог, що пред’являються до іноземних громадян та осіб без громадянства — тобто, стати на міграційний облік або ж мати дозвіл на тимчасове проживання чи посвідку на проживання.
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