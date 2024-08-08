Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинцев на ВОТ принуждают к получению паспортов рф, фото: «Корреспондент.нет»

Жителей ВОТ Луганщины пугают последствиями отказа от паспортов рф — ОВА

8 авг 2024, 12:27
999

На тимчасово окупованих територіях Луганщини набирає обертів інформаційна кампанія росіян щодо наслідків, які відчують місцеві жителі при відмові від паспорта рф.


.

Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зокрема, загарбники погрожують місцевим жителям, що з 1 січня 2025 року:

  • позбавлять їх можливості отримувати визначені законодавством соціальні виплати, повністю закриють доступ до безоплатного медичного обслуговування;
  • максимально ускладнять процес працевлаштування та збільшать ставку оподаткування;
  • вважатимуть особами, які зобов’язані перебувати на території рф відповідно до вимог, що пред’являються до іноземних громадян та осіб без громадянства — тобто, стати на міграційний облік або ж мати дозвіл на тимчасове проживання чи посвідку на проживання.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров