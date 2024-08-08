Украинцев на ВОТ принуждают к получению паспортов рф, фото: «Корреспондент.нет»

https://racurs.ua/n198094-jiteley-vot-luganschiny-pugaut-posledstviyami-otkaza-ot-pasportov-rf-ova.html

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На тимчасово окупованих територіях Луганщини набирає обертів інформаційна кампанія росіян щодо наслідків, які відчують місцеві жителі при відмові від паспорта рф.

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Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зокрема, загарбники погрожують місцевим жителям, що з 1 січня 2025 року: