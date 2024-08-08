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Ракурс
Українців на ТОТ примушують до отримання паспортів рф, фото: «Корреспондент.нет»

Жителів ТОТ Луганщини лякають наслідками відмови від паспортів рф — ОВА

8 сер 2024, 12:27
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На тимчасово окупованих територіях Луганщини набирає обертів інформаційна кампанія росіян щодо наслідків, які відчують місцеві жителі при відмові від паспорта рф.


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Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зокрема, загарбники погрожують місцевим жителям, що з 1 січня 2025 року:

  • позбавлять їх можливості отримувати визначені законодавством соціальні виплати, повністю закриють доступ до безоплатного медичного обслуговування;
  • максимально ускладнять процес працевлаштування та збільшать ставку оподаткування;
  • вважатимуть особами, які зобов’язані перебувати на території рф відповідно до вимог, що пред’являються до іноземних громадян та осіб без громадянства — тобто, стати на міграційний облік або ж мати дозвіл на тимчасове проживання чи посвідку на проживання.

Джерело: Ракурс


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