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На западе Украины из-за атаки дронов остановил работу завод Kernel Holding S.A, фото: Latifundist.com

Завод подсолнечного масла на западе Украины остановил работу после атаки дронов

8 авг 2024, 13:30
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Компанія Kernel Holding S. A — один із найбільших у світі виробників та експортерів соняшникової олії — заявила про пошкодження внаслідок атаки російських дронів її найбільшого заводу, розташованого на заході України.


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Роботи на заводі було призупинено. Відповідне повідомлення компанії з’явилося на Варшавській фондовій біржі.

Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа, яку було ліквідовано.

На щастя, внаслідок нападу обійшлося без постраждалих. Наразі компанія оцінює розмір збитку та пов’язані з ним збитки, — вказано в повідомленні.

Найбільшим заводом Kernel є розташований у Хмельницькій області «Старокостянтинівський олійноекстракційний завод», який розпочав свою роботу у квітні цього року.

Источник: Ракурс


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