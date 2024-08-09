В июле в Украине погибло больше гражданских за последние почти два года, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n198144-iul-stal-mesyacem-s-naibolshim-kolichestvom-pogibshih-v-ukraine-za-pochti-dva-goda-oon.html

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У липні 2024 року в Україні щонайменше 219 цивільних осіб загинули і 1 тис. 18 отримали поранення, що зробило його місяцем з найбільшою кількістю загиблих цивільних осіб з жовтня 2022 року.

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Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні,

Зокрема в ООН зазначають, що: