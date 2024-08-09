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У липні 2024 року в Україні щонайменше 219 цивільних осіб загинули і 1 тис. 18 отримали поранення, що зробило його місяцем з найбільшою кількістю загиблих цивільних осіб з жовтня 2022 року.
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Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні,
Зокрема в ООН зазначають, що:
- в результаті широкомасштабної скоординованої атаки російських збройних сил по всій території України 8 липня в Києві, Дніпрі, Кривому Розі та Київській області загинули щонайменше 43 цивільних особи, у тому числі п’ятеро дітей, і 147 отримали поранення, серед них семеро дітей;
- у зв’язку з переміщенням найінтенсивніших наступальних військових дій російських збройних сил із північної частини Харківщини до Донецької області кількість втрат серед цивільного населення Донецької області у липні зросла до 269 цивільних осіб, загиблих і поранених.
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