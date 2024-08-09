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Ракурс
Последствия российского удара по Константиновке, фото: ГСЧС

В Константиновке приостановили спасательную операцию на месте российского удара

9 авг 2024, 20:03
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У Костянтинівці на Донеччині через безпекову складову тимчасово призупинили рятувально-пошукову операцію на місці російського удару.


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Станом на 19.00 відомо про 14 загиблих та 43 поранених. Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що серед загиблих, ймовірно, є троє дітей, однак тіла сильно пошкоджені і точно це встановить тільки експертиза.

Серед поранених одна людина перебуває у важкому стані — її доставили на лікування у Дніпро, решта отримує медичну допомогу на території області.

Источник: Ракурс


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