В Константиновке количество жертв российского удара возросло до 14

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Последствия российского удара по Константиновке, фото: Офис генпрокурора
В Константиновке количество жертв российского удара возросло до 14https://racurs.ua/n198139-v-konstantinovke-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-udara-vozroslo-do-14.htmlРакурс
У Костянтинівці на Донеччині наразі відомо вже про 14 загиблих та 43 поранених внаслідок російського обстрілу.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Це терор і варварство. Жодна ситуація на фронті не може бути виправданням для вбивств цивільних. Вже розпочато розслідування за фактом воєнного злочину. Країна-терорист має бути і буде покарана за все скоєне, — наголосив генпрокурор України Андрій Костін.
Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, російська армія обстріляла Костянтинівку зі ствольної артилерії, сталося влучання у місцевий супермаркет.
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