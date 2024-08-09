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Последствия российского удара по Константиновке, фото: Офис генпрокурора

В Константиновке количество жертв российского удара возросло до 14

9 авг 2024, 18:50
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У Костянтинівці на Донеччині наразі відомо вже про 14 загиблих та 43 поранених внаслідок російського обстрілу.


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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Це терор і варварство. Жодна ситуація на фронті не може бути виправданням для вбивств цивільних. Вже розпочато розслідування за фактом воєнного злочину. Країна-терорист має бути і буде покарана за все скоєне, — наголосив генпрокурор України Андрій Костін.

Наслідки російського удару по Костянтинівці, фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, російська армія обстріляла Костянтинівку зі ствольної артилерії, сталося влучання у місцевий супермаркет.

Источник: Ракурс


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